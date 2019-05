REPLAY - 10 Couples Parfaits : Election de Miss, date challenge... (Episode 32)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Élection de Miss et Mister 10 couples parfaits

Ce soir dans la villa, c’est l’élection de Miss et Mister 10 Couples Parfaits. Steevy et Lorine refusent de participer à la soirée après les embrouilles de l’après-midi.





Côté filles : Marine joue les imitatrices tandis que Julie fait une déclaration d'amour à Antoine. Sur la chanson d’Amel Bent, “Ma philosophie”, Julie chante : “Je déménagerais pour continuer de t’aimer”. Mais c'est Inès qui en montrant ses talents de danseuse sur un tube de Michael Jackson, a séduit les jurés. Elle est la Miss 10 Couples Parfaits de cette saison 3. Côté garçons : Enzo offre un striptease à Marine. Chine joue les majorettes. Ariel interprète une chanson à la guitare. Mais c’est la session breakdance de Seb qui a convaincu les filles !

Bye bye Ted



Pour Ted, l’heure du départ a sonné. Son retour n’était que temporaire… Thomas fait “tomber la carapace”, Charlène est en larmes. “Ça me déchire de le regarder partir,” avoue cette dernière. Au moment de se dire au revoir, l’émotion est intense entre les deux amoureux.

Date challenge



Nouveau date challenge aujourd’hui. Au programme : test de culture générale ! La fille et le garçon qui auront obtenu le plus de bonnes réponses, partiront avec la personne de leur choix. Qui a écrit les Misérables ? Non, ce n’est pas “Flobert” avec un “o” Marine ! Combien font 4x7 ? 27 selon Mina. Comment s’appellent les habitants de Madagascar ? “Les manouches” selon Charlène. Mina est la plus intelligente des filles ! Côté garçons, c’est Antoine qui remporte la compétition. Ils choisissent de partir en date avec Seb et Julie. Direction le parachute ascensionnel !

