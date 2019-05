REPLAY - 10 Couples Parfaits : Enzo à la reconquête de Marine, Steevy doute de Lorine… (Episode 23)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Steevy doute de la sincérité de Lorine

Entre Antoine et Steevy, la tension est à son maximum. Lors du date challenge, une violente altercation a éclaté entre les deux. La nature de cette dispute ? Des piques lancées sur Lorine ! Pour la première fois de l’aventure, Steevy a des doutes sur sa relation et décide d’en faire part à sa petite amie. Il veut éclaircir cette histoire de “triangle amoureux” et d’être rassuré. “Ce sera toi jusqu’à la fin. On va sortir ensemble de cette aventure,” lui assure Lorine.







Marine et Enzo, à nouveau en couple ?

Enzo et Hugo ont gagné le date challenge. Ils ont décidé de partir avec Marine et Hugo pour une session de flyboard ! Enzo est plus intéressé par la reconquête de Marine que par l’activité du jour. Mais cette dernière a bien l’intention de le laisser ramer encore un peu. Elle accepte ses excuses, se dit prête “à passer l’éponge” mais attend des preuves.







“Tu fous la merde Inès”

Camille et Seb, le nouveau couple de la maison, est au centre de toutes les attentions. “Je ne laisserais personne se mêler de nos histoires,” rassure Seb. Inès est persuadé que ce dernier n’est pas sincère avec elle ! Tout a été trop vite pour certains… Comment peut-il avoir changé d’avis sur Camille en un date ? “Ils ne sont pas dans ma tête,” s’énerve Seb. Dans la cuisine, les esprits s’échauffent de nouveau !



“J’suis tendue comme un string”

Mais pour l’heure, c’est la love room qui préoccupe les célibataires. Qui sera testé ce soir : Marine / Enzo ou Charlène / Hugo ?





