REPLAY - 10 Couples Parfaits : Enzo et Léna en date de rêve, Marine et Ariel dans le mal… (Episode 26)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Chine veut casser les couples



Après la cérémonie de la veille et ses deux petits faisceaux lumineux, Charlène décide d’organiser une course de sacs à patate pour détendre l’ambiance. Un jeu qui permettra à tous les couples de se séparer. Chine est complètement d’accord. Pour lui, il faut casser les couples afin que les gens apprennent réellement à faire connaissance. Quel duo sera le plus rapide ?



Stéphane a jeté son dévolu sur Charlène







Stéphane et Inès remportent le jeu ! Ils gagnent ainsi le droit de donner des ordres aux autres habitants de la villa. Sous prétexte d’être le roi pendant 1h, Stéphane vole un baiser à Charlène ! Un petit smack qui ne semble pas déranger la principale intéressée… Rapprochement en vue ? Ariel décide de balancer l’info à Hugo qui s’était rapproché de Charlène depuis quelques jours. Hugo s’en bat “les glaouis” mais en même temps, il compte bien se venger. Il veut faire croire à sa “petite potatoes” qu’il a des sentiments pour elle…



Léna et Enzo partent en date de rêve



C’est l’heure de l’assemblée des filles ! Ces dernières ont décidé d’envoyer en date Enzo et Léna. Au programme : un date de 24h dans un hôtel 5 étoiles. Si Marine accepte les règles du jeu avec le sourire, Ariel lui, joue les jaloux. Pour ne rien arranger, Enzo se dispute avec Marine juste avant son départ.



Dans le prochain épisode...

10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.