REPLAY - 10 Couples Parfaits : Julie fait de l’anti-jeu, Enzo sort les rames avec Marine… (Episode 20)

“Y’a que les cons qui ne changent pas d’avis”

Elsa fait une visite surprise dans la villa. A l’ordre du jour : quel match parfait pour Inès ? “Steevy est un garçon qui m’interpelle et qui pourrait potentiellement être un match,” confie cette dernière. Alors Elsa lui propose d’apprendre un peu plus à le découvrir en date. Au programme : “un dos-à-dos” en tout intimité. Steevy et Inès répondent à des questions indiscrètes et se livrent à coeur ouvert…

Règlements de compte

Chaque cérémonie des couples est aussi l’occasion de régler des comptes. Ce soir, c’est Julie qui est dans le viseur ! Julie n’est pas sincère avec Antoine selon Steevy. Mina elle aussi, veut régler ses comptes avec celle qui l’a empêchée de partir en date avec Antoine. Thomas confirme l’anti-jeu de Julie et Antoine : “Elle se sent supérieure aux autres et n’hésite pas à écraser les autres”. C’est la soirée de Julie !







Cérémonie des couples

Ariel / Léna

Hugo / Charlène

Steevy / Mina

Thomas / Lorine

Enzo / Chani

Seb / Julie

Antoine / Inès

Stéphane / Marine

Chine / Camille

Kévin / Emma (Match parfait validé)

Bilan : 3 faisceaux lumineux





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.