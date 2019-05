REPLAY - 10 Couples Parfaits : Julie veut quitter Antoine, Enzo (re)séduit Marine… (Episode 25)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Julie et Antoine sont en pleine crise

Julie a peur de s’engager avec Antoine et cela pourrait bien mettre son couple en péril. Le dernier date de Chani avec Antoine, a provoqué beaucoup de jalousie chez Julie. Cette dernière craint de tomber amoureuse et se dit prête à tout arrêter pour ne pas souffrir. Antoine qui commence à avoir des sentiments, se sent blessé.







Camiiiiille la jalouse

De son côté, Mina veut creuser la piste d’un match parfait avec Seb, pour la troisième fois. Ce qui embête un peu Camille ! Et si Seb partait en love machine avec Mina ? Le jeune homme cherche à rassurer sa nouvelle petite copine.

La preuve d’amour d’Enzo à Marine





Cérémonie des couples

Chani / Antoine

Lorine / Enzo

Inès / Steevy

Charlène / Hugo

Julie / Seb

Mina / Chine

Léna / Ariel

Marine / Stéphane

Camille / Thomas

Bilan : 2 faisceaux lumineux

Dans le prochain épisode...









