REPLAY - 10 Couples Parfaits : Lorine et Steevy abandonnent le jeu (Episode 42)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Départ surprise

Lorine et Steevy discutent à coeur ouvert avec Elsa. “On a bien discuté avec Lorine et on compte arrêter l’aventure,” annonce Steevy. “Est-ce que vous mesurez les conséquences de votre choix ?” se doit de demander Elsa. S’ils partent, ils ne pourront pas partager les gains s’il y a. “J’ai trouvé l’amour et l’argent, j’en ai rien à faire. L’amour, ça ne s’achète pas”. Il est temps maintenant de l’annoncer aux autres habitants. “Bon courage à tous et bon vent. en tout cas, vous n’allez pas me manquer !” balance Steevy. “C’est la meilleure décision que tu aies prise depuis le début,” lui répond Thomas. Steevy et Lorine s’en vont dans l’indifférence générale.

Inès et Hugo : le bisou

Les habitants sont soulagés et ont même décidé de fêter ça ! L’occasion pour Inès et Hugo de se rapprocher encore un peu plus. Le jeune homme tente de rassurer la belge sur ses intentions. Mais cette dernière n’a plus besoin d’être rassurée, elle veut être embrassée ! Après de longues minutes d’attente, c’est le bisou ! Inès est aux anges et s’empresse de le raconter à ses “triplettes”. “Je ne pouvais pas rêver mieux comme fin d’aventure,” se réjouit Inès.

Date challenge

C’est l’heure du date challenge ! Charlène ne comprend pas trop les règles du jeu. Alors qu’elle demande des explications, Julie lève les yeux. Il n’en fallait pas plus pour que les deux jeunes femmes s’emboucanent ! Pas le temps de polémiquer, place au jeu. La stratégie des célibataires est claire : faire gagner Ariel/Chani pour les envoyer en date puis en love machine. Ils sont persuadés que les deux sont match parfait. Camille et Stéphane partent eux aussi en date !

10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.