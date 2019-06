REPLAY - 10 Couples Parfaits : Lune de miel pour Chine et Camille (Episode 49)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Les habitants ont choisi d’envoyer Chine et Camille se tester en love machine. Alors, match parfait or not ? C’est l’heure de la révélation et c’est un MATCH PARFAIT ! “Ma vie, mon sang, ma licorne,” exulte Chine. “Une fois qu’on a découvert son match parfait, on peut avoir des révélations, un bon feeling et ça peut se transformer en amour passionnel”. Dans le salon, les habitants explosent de joie ! La stratégie de Seb et Stéphane se confirme. En route vers les 10 couples parfaits ?



Direction lune de miel

Dans un coin de sa tête, Seb ne peut pas oublier que cela signifie qu’il va être séparé de sa dulcinée. Mais avant de partir, Chine a des comptes à régler ! Il a entendu qu’on avait dit de lui qu’il était prêt à manipuler Camille pour parvenir à ses fins… Loin de donner des explications, il balance une autre bombe : Seb raconterait ses ébats sexuels avec Camille ! “Chine, c’est pas parce que tu n’as réussi à pécho personne, que tu dois foutre la merde,” confie son rival. Thomas comme à son habitude, s’en mêle. Camille est “gavée” et ne sait plus si elle doit faire confiance à Seb. Heureusement, elle peut compter sur son amie Marine pour lui ouvrir les yeux ! Avant de partir, Camille décide de faire confiance à Seb. “J’ai envie de croire à tout ce qu’il me dit. Je suis vraiment attachée à lui,” avoue la jeune femme. Direction maintenant la lune de miel avec Chine !



Souvenirs souvenirs

Dernier jour de l’aventure. L’occasion pour Julie de s’expliquer avec Inès. “J’ai manqué de tact à la dernière cérémonie,” avoue Julie. Les triplettes sont de nouveau réunies pour finir l’aventure en beauté. Mais avant de clore cette troisième saison de 10 couples parfaits, Elsa arrive à la villa pour un moment nostalgique.



Vont-ils parvenir à découvrir les 10 couples parfaits ? Réponse demain, dans le dernier épisode.



