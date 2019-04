REPLAY - 10 Couples Parfaits : Marine et Chine sont-ils match parfait ? (Episode 19)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Marine et Chine sont-ils match parfait ?

Après avoir gagné ensemble un date challenge et partagé un rendez-vous un brin chaotique, Marine et Chine étaient persuadés d’être un match parfait. Convaincus eux-aussi, les célibataires de la maison avaient décidé dans l’épisode d’hier, de les envoyer se tester en love machine. Le résultat vient de tomber… Alors match ou pas match ?



“Tu m’prends pour un con ou quoi ? Tu fais la meuf !”

Enzo agacé de voir une complicité entre Chine et Marine, décide de confronter la jeune femme. Marine décide de remettre immédiatement les barres sur les T et les points sur les I : “C’est toi qui me prends pour une conne en draguant mes copines !”. Le jeune homme n’assume pas et tente de retourner la faute sur Marine. Mais cette dernière n’a pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds !





“Sacrifice Camille” : Les grands manitous du match parfait





Réconciliation entre Chani et Thomas





Thomas vit mal sa rupture avec Chani et décide de se confier à son ami Steevy. Il a envie d’avoir une discussion et d’arranger les choses avec la jeune femme. Thomas demande pardon à Chani. “C’est un grand pas pour nous,” se réjouit-elle. Excuses acceptées. Chani et Thomas font le bisou de la réconciliation !





"Princesse Julie va redescendre"

Ariel est le Cupidon du jour. Il décide d’aider Camille à se rapprocher du garçon qui lui plaît le plus dans la villa, Sébastien. Problème : ce dernier n’est pas séduit par la jeune femme. C’est dans un climat gênant que se termine ce date organisé par Ariel. De son côté, Thomas décide de s’occuper du “cas Julie”. Selon plusieurs habitants, cette dernière fait de l’anti-jeu en refusant que son petit-ami Antoine découvre son match parfait. Mila se confie à Thomas, confirmant son intuition. “Je vais m’occuper de Princesse Julie. Elle va redescendre un peu,” promet Thomas.





