REPLAY - 10 Couples Parfaits : Marine fait de touchantes révélations (Episode 45)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Marine montre un nouveau visage

Elsa est venue à la villa pour proposer à Marine d’apprendre à découvrir un peu plus un garçon. La jeune femme aimerait passait un petit moment en tête à tête avec Stéphane. Au programme : atelier argile et mise à nue. Pourquoi Stéphane est-il toujours dans l’humour ? “C’est une façon de se détacher des choses,” avoue le célibataire qui raconte avoir été très introverti dans son adolescence. De son côté, Marine se livre elle aussi à des confidences. “Quel est le moment le plus triste dans ta vie ?” demande Stéphane. Une question qu’aucun garçon ne lui avait jamais posé auparavant. Et c’est vrai, derrière cette joie de vivre permanente, se cache un secret. Au moment de se dévoiler, Marine est submergée par les émotions. “Mon papa était très malade. J’ai vraiment cru qu’il allait mourir. J’ai eu tellement peur qu’à partir de ce moment-là, j’ai préféré vivre dans la joie et la bonne humeur. J’ai compris qu’il y avait pire dans la vie,” se confie Marine. Ce petit moment à deux leur a permis de se découvrir et désormais, “Stéphane et Marine” ça sonne comme une évidence. Dans le jardin, Léna improvise un tête à tête avec Antoine. Ils pensent pouvoir être match parfait. Il aura fallu à Léna, qu’Ariel quitte l’aventure pour qu’elle s’ouvre un peu plus aux autres.

9ème cérémonie des couples

Pour la cérémonie des couples, Ariel et Chani sont de retour. “J’ai l’impression que c’est mon grand frère. C’est dingue,” révèle la jeune femme qui est très heureuse du choix du match-maker. Thomas et Léna bouillonnent ! Mais le jeune homme se contient. D’autant plus qu’il a préparé une petite surprise. Thomas a écrit une lettre d’amour à Chani. La benjamine de l’aventure craque en entendant ces jolis mots…

Zoom sur les couples de la soirée :

Chani / Ariel

Charlène / Chine

Léna / Antoine

Camille / Enzo

Julie / Thomas

Mina / Hugo

Marine / Stéphane

Inès / Steevy

Lorine / Seb

Bilan : 7 faisceaux





Pour la première fois de l’aventure, 7 faisceaux se sont allumés. Seb et Stéphane ent ont passé des nuits à faire des calculs et ils ont eu raison. Il ne reste plus qu’une seule cérémonie pour trouver les 10 couples parfaits ! Le compte à rebours a commencé...





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.