REPLAY - 10 Couples Parfaits : Marine quitte encore Enzo (Episode 39)

Match ou pas match ?

Entre Steevy/Mina et Antoine/Julie, les habitants ont choisi de tester en love machine le premier duo. Un choix surprenant lorsque l’on sait que depuis le début, Antoine et Julie se pensent match. Après de nombreux échecs en love machine, vont-ils enfin obtenir un match parfait ? La réponse vient de tomber : Mina et Steevy ne sont pas match. Steevy qui a appris que ce choix était dû à un pacte entre les autres habitants, est très énervé. Lorine elle, est heureuse de retrouver son amoureux. De leur côté, Antoine et Julie ne comprennent toujours pas pourquoi ils n’ont pas été envoyé en love machine.

Marine et Enzo, c’est déjà fini !

Entre Enzo et Marine, rien ne va plus. Après avoir passé la nuit ensemble dans la Love Room, ils ont pris le temps de parler. Les sentiments ne viennent pas et préfèrent rester amis ! “Je ne projette pas et je ne vois aucun avenir avec lui,” confie la jeune femme. Elle tient quand même à rassurer son ex : “J’ai été sincère avec toi du début à la fin”. Enzo et Marine ont décidé d’offrir les clefs de la Love Room qu’ils occupaient jusqu’à maintenant, à Camille et Seb.



Seb va-t-il quitter Camille ?

A la villa, les jours passent et ne se ressemblent pas. Ce matin, Seb est dans la chambre des garçons et leur fait le récit de sa nuit passée avec Camille. Une vive dispute a éclaté entre les deux au sujet du jeu. Au petit matin, Seb ne décolère pas et a bien l’intention de mettre un terme à leur histoire. De son côté, Camille se réveille dans la love room aux côtés de ses copines Marine et Mina. Le couple est-il déjà de l’histoire ancienne ?



