REPLAY - 10 Couples Parfaits : Marine/Thomas, ça match ? (Episode 29)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Entre Marine et Thomas, ça match ou pas ?







6 Love machine et 1 seul match parfait ! Le constat est très mauvais en ce milieu d’aventure. Ce soir, une nouvelle love machine et une nouvelle chance d’identifier un match parfait. Après avoir gagné le date challenge, Chine et Thomas sont partis en mission jet ski avec Chani et Marine. Les habitants de la villa ont choisi de tester le duo Marine / Thomas. C’est la troisième love machine pour Marine et la deuxième pour Thomas. Après un date lors duquel ils se sont trouvés des points communs, les deux candidats sont persuadés d’être match parfait. Le résultat vient de tomber ! Alors match ou pas match ?







Ted en manque de Charlène







Après la love machine, Elsa a une surprise pour les habitants : un message de Ted ! Parti de l’aventure, il a une pensée pour ses copains. Mais c’est Charlène qui semble lui manquer le plus… Et c’est assez réciproque ! Problème : la jeune femme s’est récemment mise en couple avec Hugo. Leur relation a-t-elle encore une chance de durer ?







Mina fait une grosse révélation à Marine







Aujourd’hui, Mina fait une confidence à Marine. Depuis le début, elle est intéressée par Seb. Mais ce dernier a été en couple avec Camille… “On ne prend pas les mecs des copines, c’est mort” confie Marine. Si la jeune femme est bien consciente qu’il faut jouer, elle conseille à Mina de ne pas blesser leur copine Camille. Léna qui a laissé traîner une oreille, part tout raconter à la principale intéressée ! Une dispute éclate dans la salle de bains...







Dans le prochain épisode...

10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.