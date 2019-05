REPLAY - 10 Couples Parfaits : Mina drague Seb, Charlène quitte Hugo (Episode 30)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Mina drague Seb, Camille riposte !







Mina a confié que depuis le début de l’aventure, c’est vers Seb que son coeur balance. Problème : il est sorti avec sa copine Camille et cette dernière n’a pas du tout l’intention de laisser un jeu de séduction s’installer entre les deux. Sauf qu’Elsa s’en est mêlé et a invité Mina à faire plus ample connaissance avec Seb, lors d’un rendez-vous en tête-à-tête. Pendant le date, Mina drague ouvertement Seb et n’hésite pas à tacler sa copine Camille au passage. Mais l’ex petite copine n’a pas dit son dernier mot ! Elle décide même d’interrompre le date des deux candidats… Jalouse ?







Clap de fin entre Charlène et Hugo







Charlène a décidé de mettre cartes sur table avec Hugo. Le message de Ted la veille, l’a chamboulé. Elle a donc décidé de mettre un terme à son début d’histoire avec Hugo. Ce dernier en profite pour lui dire qu’il avait monté un plan pour se moquer un peu d’elle… “Libérée, délivrée, je ne t’embrasserai plus jamais,” chante Charlène. Tout est bien qui finit bien !







Cérémonie des couples







Place maintenant à la sixième cérémonie des couples. Seb demande à Camille, de laisser une nouvelle chance à leur couple. Mina rumine dans son coin mais se console en étant choisie par Seb, comme son match parfait. Ariel persiste à choisir Léna alors que le jeu n’avance pas. Thomas et Steevy s’énervent ! Ce dernier décide alors de faire de l’anti-jeu en choisissant Lorine alors qu’ils sont certains d’être mauvais match. La tension est palpable !







Seb / Mina

Hugo / Charlène

Ariel / Léna

Steevy / Lorine

Thomas / Julie

Stéphane / Inès

Chine / Chani

Enzo / Camille

Antoine / Marine





Bilan catastrophique : 2 faisceaux lumineux







