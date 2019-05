REPLAY - 10 Couples Parfaits : Mina/Seb, ça match ou pas ? (Episode 34)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Mina et Seb sont-ils un match parfait ?







Les célibataires ont décidé d’envoyer Seb et Mina se tester en love machine. Tous et eux les premiers sont persuadés d’être match parfait ! Mais que va révéler la love machine ? La réponse vient de tomber : MAUVAIS MATCH. C’est le choc ! Les célibataires font fausse route depuis le début. Elsa le redit : il est grand temps de se remettre en question...







Règlement de comptes entre Steevy/Lorine et le reste du groupe







Entre Steevy/Lorine et le reste du groupe, le fossé se creuse… Le couple ne veut plus jouer le jeu ! Chine tente une médiation mais personne ne parvient à raisonner Steevy. Mais Thomas ne perd pas espoir d’unifier le groupe. Il improvise une énième réunion dans le salon. “Pour le jeu, on fera des efforts,” affirme Lorine. Alors que le couple met de “l’eau dans son vin”, Inès lance une nouvelle pique. “C’est à toi de te remettre en question avec ta copine,” balance Thomas à Steevy.











Dans le prochain épisode

10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.