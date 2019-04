10 Couples Parfaits - Ariel embrasse Léna, Julie se fait désirer… Le résumé de l’épisode 12

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Peace & Love Party

Ce soir, c’est soirée Peace & Love à la villa… Destination années 60 pour les célibataires ! Alors que la fête bat son plein, Antoine ne perd pas de vue son objectif : reconquérir le coeur de Julie. “J’ai envie de me faire désirer,” avoue cette dernière. “T’as merdé donc assume !” Petit à petit, Antoine retrouve le feeling qu’il avait avec la jeune femme. De son côté, Ariel gagne du terrain dans le coeur de Léna. Dans le jardin, à part des autres habitants, ils s’embrassent !







Match ou pas match ?

Camille et Stéphane se retrouvent pour un dîner en tête-à-tête. Si le courant avait déjà du mal à passer entre les deux, cette soirée ne va rien arranger. Stéphane est un barman qui adore le monde de la nuit, Camille elle, préfère dormir plutôt que de sortir. Il n’en fallait pas plus pour tirer les conclusions qui s’imposent : ils ne sont pas match parfait ! Entre Emma et Kévin, en revanche, il y a eu un rapprochement à l’hôtel. Ils sont persuadés d’être match parfait et comptent bien gagner le date challenge pour se tester en love machine. De retour à la villa, ils sont questionnés par les autres habitants. Match ou pas match ?







LES CONQUISTADORS

Le moment du date challenge est arrivé. Les 21 célibataires sont prêts à en découdre ! Mais cette fois, ce sont les filles qui vont avoir les cartes en main. Combien de conquêtes ont eu les garçons dans leurs vies amoureuses ? Plutôt 4 ou 400 conquêtes ? Emma et Marine comptent bien tout donner pour partir avec Kévin et Enzo en date. Et la gagnante est… Marine !





