REPLAY - 10 Couples Parfaits : Le plan machiavélique d’Ariel et Chani (Episode 35)

Par PAULINE CONSEIL

Ariel prêt à trahir ses amis pour rester avec Léna







Elsa arrive à la villa pour proposer à Ariel de découvrir un peu plus en profondeur, une autre fille que Léna. L’artiste choisit Chani parce qu’il est persuadé qu’elle est son match depuis le premier jour de l’aventure. Sauf qu’il n’a pas vraiment l’air décidé à jouer le jeu de 10 couples parfaits. Il ne veut pas être testé en love machine avec Chani au risque d’être envoyé en lune de miel, loin de sa petite amie Léna… Ariel a l’intention de mettre au point une stratégie que devra suivre Chani !







7ème cérémonie des couples







Depuis le début de l’aventure, les célibataires sont très mauvais dans la recherche de leur match parfait. Vont-ils faire mieux ce soir ? Au moment de débriefer sur la semaine écoulée, Steevy explique être seul contre tous. “Fais pas la victime,” balance Thomas. Steevy met un coup de pression au reste du groupe. Il peut se mettre avec Lorine à l’ultime cérémonie des couples et empêcher ainsi le groupe de gagner les 200.000€… Chine a décidé d’offrir des petits cadeaux “avec humour”, à Steevy et Lorine : un masque et un volant ! Ces derniers n’ont pas vraiment apprécié le geste. Côté coeur, Hugo avoue avoir un petit coup de coeur pour Inès ! Pour Chani et Ariel, leur stratégie fonctionne à merveille. Ils font tout pour se désunir devant les autres.







Camille / Steevy

Charlène / Steph

Inès / Seb

Julie / Enzo

Léna / Chine

Mina / Antoine

Marine / Hugo

Chani / Ariel

Bilan : 2 faisceaux lumineux









