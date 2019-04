10 Couples Parfaits : C'est chaud entre Emma et Kévin … Le résumé de l’épisode 11

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Réveil difficile

Deuxième cérémonie des couples et seul un faisceau lumineux allumé, le moral dans la villa au réveil de cette septième journée, n’est pas au beau fixe. L'inquiétude commence à gagner du terrain. Les 200.000€ sont loin encore ! Le bilan est clair : il faut mettre de côté ses affinités pour ouvrir de nouvelles perspectives. Seul un changement radical de stratégie pourrait remettre en course les célibataires. Pour Charlène et Ted, le réveil est plus chaleureux après leur première nuit dans la love room. Leur mission du jour ? Léna et Ariel ! Après avoir aidé Marine et Enzo à franchir le cap, ils veulent “secouer” les deux célibataires.

Pour la vie ou pour une nuit ?

Du côté de Stéphane, c’est l’heure des révélations. Le célibataire convoque Emma qui a vu en Kévin, un match potentiel. Problème : il raconte avoir entendu de la bouche du principal intéressé : “Emma c’est pour un soir”. Alors info ou intox ? Emma compte bien demander des explications à Kévin. “Je n’ai jamais dit ça” Stéphane s’en mêle. Qui ment ? “Faut arrêtez de rêver les mecs. Il n’y aura pas de coup d’un soir,” balance Emma. Une dispute éclate entre Stéphane et Kévin !







Ariel, le troubadour séducteur

Pour apaiser les tensions, Ariel veut mettre un peu de baume au cœur. Il décide de sortir sa guitare et de chanter “Love”. Les célibataires sont sous le charme… “Le côté artiste, c’est un truc qui fait craquer n’importe quelle fille,” avoue Léna qui pourrait bien succomber définitivement. Ariel a d’ailleurs décidé de lui écrire une chanson, aidée par son ami Ted.







Antoine fait son mea-culpa

Antoine veut faire le point avec Julie. Cette dernière l’a quitté avant qu’il ne le fasse lui-même en cérémonie. Conscient de son erreur, le jeune homme a présenté ses excuses. La pression est retombée du côté de Julie… “L’acte en lui-même, je ne le pardonne pas mais je ne peux pas t’en vouloir pendant 10 ans”. La réconciliation est en bonne voie mais Antoine va devoir sortir les rames.



Romance à l’hôtel

L’heure de l’assemblée des garçons a sonné ! Il est temps de décider quel duo ira en date. Mais les garçons ont décidé de ne pas envoyer 2 mais 4 personnes. C’est Stéphane/Camille et Kévin/Emma qui apprendront à se découvrir cette fois. Bon ou mauvais choix ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, les quatre célibataires arrivent à l’hôtel pour apprendre à se découvrir. “C’est magnifique, c’est romantique,” se réjouit Kévin.

“T’es une crasseuse !”

Avant de partir en date, Emma se fait alpaguer par Charlène dans la salle de bains. Aujourd’hui, c’est la baignoire qui pose des problèmes ! “Moi je ne vis pas avec des crasseuses” balance Charlène. Il n’en fallait pas plus pour que ça explose !







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.