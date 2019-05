REPLAY - 10 Couples Parfaits : Le retour surprise de Ted (Episode 31)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

La guerre des garçons

Petit-déjeuner sous tension après la cérémonie de la veille où seuls deux faisceaux lumineux se sont allumés. Ils sont à plus de la moitié de l’aventure et pourtant, les célibataires semblent plus intéressés par leur petite guerre d’égo que par leur match parfait. Hier encore, Ariel a choisi Léna alors que tout semble indiquer qu’ils ne sont pas match parfait. Alors pour marquer le coup, Steevy a choisi de se tester avec sa petite amie Lorine alors qu’ils sont certains de ne pas être match. Un combat de coqs s’engage alors entre les croissants et le jus d’orange !







Un come-back surprise !

Elsa arrive avec une surprise qui devrait détendre l’atmosphère. Ted est de retour à la villa, déguisé en Cupidon ! Va-t-il aider les célibataires à trouver leur match parfait ? L’heure de l’assemblée des garçons a sonné et c’est Lorine qui partira avec Antoine en date ! Si les deux sont en couple respectivement avec Steevy et Julie, ils doivent penser au jeu et tenter de se trouver des points communs.

Charlène avoue tout à Ted

Avec le retour surprise de Ted, Charlène veut jouer la carte de l’honnêteté. Après son départ, elle s’est rapproché d’Hugo. “J’ai tenté un truc, je me suis mise en couple,” avoue la jeune femme. “Tu m’avais quitté,” rappelle Charlène. Ted tente de prendre les choses avec beaucoup de recul mais demande la version d’Hugo.

Dans le prochain épisode













10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.