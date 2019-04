REPLAY - 10 Couples Parfaits : Rupture entre Marine et Enzo, Léna perd le respect d’Ariel… (Episode 18)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Chine et Marine, ça match ?

Marine et Chine, Mina et Seb ont gagné le date challenge. Au programme : petite sortie en deux roues. Problème : Marine n’est vraiment pas douée et finit sa course dans les fougères ! Heureusement, après la chute, place au petit verre avec Chine. L’occasion pour les deux d’apprendre à se connaître. “Je me retrouve en toi,” avoue Marine. “On est en totale symbiose,” confirme Chine. Ils s’imaginent déjà match parfait et en lune de miel ! Mina et Seb apprennent eux aussi, à se découvrir. Qui les habitants choisiront d’envoyer en love machine ?







Alerte : où est passé le respect ?

A la villa, l’ambiance est beaucoup plus sérieuse du côté des garçons. Steevy les réunit pour parler des histoires en cours… Mais attention, les murs ont des oreilles ! “Ce soir, c’est terminé. Je dors avec la petite,” balance Ariel au sujet de Léna. Les filles s’empressent de répéter ce qu’elles ont entendu. “Ariel a dit qu’il en avait marre de jouer à la dînette”. Léna doit ouvrir les yeux et surtout dire ce qu’elle pense ! Elle part réveiller Ariel de sa sieste pour le confronter à ses dires.







Marine / Enzo : la rupture

De retour de son date, Marine a elle aussi des comptes à régler avec Enzo. La veille, il a dragué en douce sa copine Camille. Le garçon n’assume rien. Entre les deux, la rupture semble inévitable…







Dans le prochain épisode ...





