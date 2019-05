REPLAY - 10 Couples Parfaits : Steevy et Lorine sont incontrôlables (Episode 41)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Objectif anti-jeu

Depuis le début de l’aventure, Chani et Ariel complotent dans le dos des autres candidats. Tous les deux sont persuadés d’être match parfait depuis le premier jour et pourtant, ils l’ont caché pour ne pas être envoyés en love machine. Pire encore, ils ont fait un pacte que Thomas a balancé lors de la dernière cérémonie des couples. De retour à la villa, les habitants sont en boucle. Un clash explose entre Steevy et Ariel ! Ce dernier se défend seul contre tous. “Il fait de l’anti-jeu total depuis le début,” s’agace Seb. Heureusement, Ariel peut compter sur le soutien de sa petite-amie Léna.

Steevy, personnalité la plus détestée de la villa

Lors de l’assemblée des garçons, il a été décidé que Thomas et Lorine partiraient en date pour apprendre à se connaître. Steevy s’énerve parce qu’il estime que c’est une perte de temps. Sa petite-amie déteste Thomas ! Comment cette dernière va-t-elle réagir ? “Thomas, c’est la dernière personne avec qui j’ai envie de partir. Je n’irai pas,” balance-t-elle. Les habitants sont excédés par cette nouvelle preuve d’anti-jeu. Et Chani en remet une couche en balançant le nouveau plan du couple : pousser Julie et Antoine à se mettre ensemble à la dernière cérémonie et tout faire capoter. Nouveau clash entre Steevy et Antoine ! “Je les emmerderais jusqu’à la fin,” promet Steevy.

