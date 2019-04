REPLAY - 10 Couples Parfaits : Thomas bouleversé par la révélation de Chani… (Episode 7)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Chani & Thomas, liés par le drame de leurs vies

Thomas et Chani se sont trouvés des points communs et bien plus. Le destin des deux célibataires est inexplicablement lié… Après avoir passé un bon moment ensemble au restaurant, ils poursuivent leur discussion dans la voiture. Et ce qu’ils vont se découvrir comme point commun, va les bouleverser pour le reste de l’aventure. Lorsque Chani confie avec émotion, que son papa est décédé le 17 février, Thomas est sous le choc. Il a lui aussi perdu sa maman, un 17 février… “Je n’ai jamais pris une claque comme ça dans ma gueule,” confie Thomas.

“C’est elle et personne d’autre”

Après avoir vécu un moment hors du temps, Thomas et Chani retrouvent les autres. Entre eux, c’est comme une évidence et ils n’ont plus envie de se cacher. “C’est elle et pas une autre,” a confié Thomas à Ted. Pour Chani, le sentiment est aussi réciproque. L’histoire ne fait que commencer…







Antoine se lance !

Depuis le début de l’aventure, Antoine et Julie ont eu un coup de coeur réciproque. “Elle me rend heureux et ça faisait longtemps,” confie le jeune homme. Il est juste en “kiffe total” et Julie elle aussi, est “piquée”. En soirée, Ted décide de jouer les Cupidon pour aider son copain à passer à la vitesse supérieure. Encouragé par les autres, Antoine se lance et embrasse Julie ! C’est officiel : ils sont en couple. De son côté, Seb est un peu déçu. Lui aussi avait une attirance pour la jolie brune.







Règlements de compte dans l’épisode 8 de 10 couples parfaits





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.