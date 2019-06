REPLAY - 10 Couples Parfaits : Thomas en colère contre Chani et Ariel (Episode 46)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Thomas ne reconnaît plus Chani





Lors de la dernière cérémonie, Ariel et Chani ont dit que leur match était une évidence. Au réveil, Thomas est toujours très touché par la situation. Il vit mal son absence surtout que la jeune femme a éveillé des soupçons par son comportement avec Ariel. Léna est plutôt d’accord avec Thomas. Pour elle aussi, cette complicité naissante entre les deux est difficile à comprendre et à accepter. Heureusement, Léna peut compter sur ses copines pour la rassurer.



Le date de l'enfer

A quelques minutes de l’assemblée, Seb et Stéphane tentent d’influencer le choix des filles. Pour les garçons, c’est Mina qui doit partir en date avec Hugo. Problème : elle n’apprécie vraiment pas le comportement de ce dernier. Les filles ont voté ! Ce n’est pas un mais deux couples qui partiront en date : Hugo / Mina et Inès / Enzo. “Je pense que je vais me faire des discussions avec le mur,” balance Hugo. Direction un date de 24 h ! “24h en enfer avec le mec que je déteste le plus,” regrette Mina.







Réconciliation



A la villa, Julie est bien décidée à accélérer sa réconciliation avec Charlène. “Ça me blesse quand j’entends que je n’ai pas été une bonne copine,” raconte Julie. Elle reconnaît ses torts, “ne fait pas la princesse”. Les deux amies ont enterré la hache de guerre contrairement à Hugo et Mina. “J’ai décidé de jouer au con ce soir,” avoue le célibataire qui ne décroche pas un mot à son supposé match parfait. Hugo parle à ses frites ! Mina n’en revient pas…





