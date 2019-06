REPLAY - 10 Couples Parfaits : Thomas et Julie s'attirent, Antoine s'énerve (Episode 47)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Soirée Love & Money







Dernière soirée à la villa. Ça sent la fin de l’aventure ! La nostalgie s’empare des candidats même s’ils sont bien l’intention de fêter ça. C’est le moment ou jamais pour Seb et Camille de se réconcilier ! “Ça ne veut pas dire qu’on est de nouveau ensemble. On verra demain,” précise Seb. De son côté, Inès en date de 24h, est résolue à passer au dessus de ses aprioris à propos d’Enzo. Ce dernier joue le jeu de s’ouvrir et Inès est agréablement surprise. Elle découvre un garçon gentil, sincère et protecteur. A la villa, c’est un autre potentiel match qui est au cœur des discussions. Julie et Thomas, c’est devenu une évidence. “Ça se voit comme le nez au milieu de la figure,” balance Charlène. Mais Julie a choisi Antoine. “On ne s’est peut être pas rencontré au mauvais moment,” explique cette dernière.Thomas la pousse à avouer qu’elle est attirée par lui. Que va-t-il se passer ?







Date challenge







Au réveil, Thomas est toujours décidé à attirer Julie dans ses filets. Il est persuadée que cette dernière est son match parfait et qu’ils pourraient se mettre ensemble. Avec Chine, il prend le pari qu’il parviendra à l’embrasser à la dernière cérémonie. De son côté, Julie semble clair : son cœur bat pour Antoine. Mais pour l’heure, place au date challenge et Elsa a décidé de ressortir les vieux dossiers des garçons. Qui connaît le mieux les garçons ? C’est Camille qui remporte ce date challenge. Elle décide de partir en date avec Chine et a la possibilité d’envoyer un autre couple. Julie et Thomas s’envolent eux aussi en date. Antoine se décompose sur place. Comment va se passer le date ? Réponse demain !







