10 couples parfaits 2 : Mia et Selim surpris sous la couette, Illan et Sergio font un strip-tease

Que s’est-il passé dans l’épisode 12 de 10 couples parfaits 2 ? On vous propose de (re)voir les meilleurs moments !

Dans l’épisode 12 de 10 couples parfaits, un rapprochement a eu lieu entre deux candidats. Il s’agit de Selim et Mia. Mélanie, la nouvelle arrivante de cette saison 2 s’est rendue à un rendez-vous avec Jonathan mais celui-ci ne s’est pas déroulé comme prévu. Aussi, Illan et Sergio ont livré un show à l’américaine à deux filles de la villa… et ils ont fait grimper la température !

Deux garçons de la maison se lancent dans un strip-tease

Sergio et Illan ont osé. Pour leur chérie, les deux garçons ont préparé une surprise de taille : un strip-tease. Sous les yeux des autres habitants de la villa, ils commencent leur show. Marilou et Hilona sont totalement séduites. Il semblerait que la mission soit réussie pour Illan et Sergio, qui finissent en string.





Mélanie (Mélanight) dévoile ses conseils pour faire fuir son rendez-vous

Mélanight s’est retrouvée en date de rêve avec Jonathan. Si lui est enchanté, elle, ne l’est pas tellement et aurait préféré vivre ce moment avec Tony, son coup de cœur. Et pour que ce dernier cesse d’avoir des étoiles dans les yeux lorsqu’il la voit, la blonde a une solution : se présenter en pyjama rose pendant le dîner. Mais il semblerait que Jonathan aime encore plus ce côté foufou de Mélanight…





Un couple s’est rapproché… sous la couette !

Voilà un rapprochement inattendu. Mia et Selim, tous deux encore célibataires, ont été découverts sur le canapé du salon et blottis l'un contre l'autre sous une couette. Mia explique avoir offert un câlin à l’ancien Mister France car il était malade. Mia et Selim, futur couple de la villa ? Affaire à suivre de très près !