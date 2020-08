En savoir plus sur Elsa Fayer

La tension est palpable entre Alcaraz et Kellyn depuis leur rupture. De plus le jeune homme n’accepte pas le choix de Kellyn lors de la cérémonie… Le jeune homme s’explique et craque… Extrait de l’émission 10 Couples Parfaits du 28 août 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.