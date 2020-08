En savoir plus sur Elsa Fayer

Dita et Adrien ont gagné l’épreuve du date challenge et sont donc partis passer un moment en tête à tête. Une situation qui déplait fortement à Bryan… Surtout, lorsque Dita et Adrien racontent leur date… Extrait de l’émission 10 Couples Parfaits du 25 août 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.