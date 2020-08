En savoir plus sur Elsa Fayer

Alors que les choses semblent s'améliorer entre Sébastien et Eva, l'arrivée surprise de Léa Mary risque de chambouler le coeur de Seby Daddy. Et ce n'est pas la seule arrivée qui risque de faire parler ! Dita, l'ex de Bryan rejoint également la villa. Comment les deux frères gèreront leurs ex ?