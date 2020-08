En savoir plus sur Elsa Fayer

Dita et Bryan sont en date de 24 heures dans un endroit paradisiaque. C’est le moment pour eux de mettre les choses au clair et de reparler de leur passé. Ils décident d’oublier le passé et avancer main dans la main… Extrait de l’émission 10 Couples Parfaits du 31 août 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.