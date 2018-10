10 couples parfaits - Episode 10 du 4 octobre 2018

Dans la Love Machine, Max et Anastassia s’impatientent de savoir s’ils sont matchs. Le verdict tombe et leur compatibilité se confirme ! Le premier couple parfait a été trouvé et ils vont pouvoir partir en lune de miel. Mais avant ça, Max doit s’assurer qu’il n’est pas compatible avec la dernière candidate arrivée dans l’aventure, Mélanie. Si c’est le cas, elle sera éliminée officiellement de la compétition. Mais le résultat se révèle négatif, pour son plus grand bonheur, au détriment des autres habitantes qui se sentent toujours menacer. Mais pour Jonathan c’est une révélation supplémentaire. L’homme qui a eu le coup de foudre pour « Mélanight » dès son arrivée à la villa, décide de l’emmener en date spécial poterie pour tenter de la séduire. Si lui est complètement sous le charme, ce n’est pas vraiment le cas pour Mélanie, terriblement gêné face au candidat aveuglé par l’amour. Replay de l’épisode 10 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé jeudi 4 octobre à 18h55 sur TFX et MYTF1.