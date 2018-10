10 couples parfaits - Episode 11 du 5 octobre 2018

A l’approche de la deuxième cérémonie, les candidats tentent de mettre en place une stratégie pour trouver plus de couples parfaits. S’ils savent désormais qu’ils le restent neuf couples à trouver, ce n’est pas si facile pour eux de choisir une autre personne que leur coup de cœur. Au dernier moment, les garçons décident alors de choisir en leur âme et conscience la fille avec qui ils ont le plus d’affinités. Tony fait comprendre qu’il ne veut plus tenter de conquérir Mélanie, mais laisse entendre qu’il prépare quand même quelque chose pour se venger de Jonathan. Malgré qu’ils ne soient pas compatibles, Illan choisit Hilona pour se faire pardonner de son comportement lors du dernier date challenge. Célia ne comprend pas et est dégoûtée par son choix. Enfin, les filles étant en supériorité numérique, Inès n’est choisie par aucun garçon. C’est n’est pas un problème pour elle puisque les célibataires ne l’intéressent pas pour le moment « quand je les regarde, je ne vois pas d’hommes ! ». Combien de couples ont été trouvé à l’issue de la cérémonie ? Vont-ils réussir à deviner les matchs parfaits ? La réponse dans le Replay de l’épisode 11 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé jeudi 4 octobre à 18h55 sur TFX et MYTF1.