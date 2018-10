10 couples parfaits - Episode 12 du 8 octobre 2018

Après une deuxième cérémonie qui n’a pas fait avancer les choses avec seulement 3 lumières, les candidats décident de mettre la stratégie de côté et d’avancer en fonction des affinités. Selim et Mia se rapprochent l’un de l’autre, Sergio et Illan se transforment en strip-teaser pour Marilou et Hilona. Mais si des couples se forment, d’autres ont un peu plus de mal à se faire, comme c’est le cas pour Mélanie et Jonathan. Beaucoup trop entreprenant et romantique, Mélanie se sent mal à l’aise avec Jonathan et redoute son prochain date avec lui qui va durer… 24 heures ! Mais juste avant leur départ, Tony, le rival de Jonathan, vole un baiser à la belle dans l’espoir qu’elle pense à lui pendant leur rencard. Replay de l’épisode 12 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé lundi 8 octobre à 18h25 sur TFX et MYTF1.