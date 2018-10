10 couples parfaits - Episode 13 du 9 octobre 2018

Les habitants ont choisi les deux couples qui partiront en date de rêve : Noée / Nicolas et Mélanie / Jonathan. Seulement, si pour Noée c’est une occasion parfaite pour faire comprendre à Nicolas qu’elle l’apprécie et espère qu’il soit plus avenant que dans la villa, c’est une tout autre ambiance pour l’autre couple. Mélanie est effrayée à l’idée de se retrouver toute une soirée avec Jonathan un précédent date assez désastreux. Mais lui ne l’entend pas de cette oreille et continue d’avoir des étoiles dans les yeux face à elle. Les habitants eux profitent ensemble d’une soirée mexicaine. Quand Jérémy aperçoit les couples se faire autour de lui, il décide de passer un moment avec celle qu’il a choisie lors de la dernière cérémonie, Stella, qui ne reste pas insensible à son charme pendant leur discussion. Peut-être un match parfait ? Replay de l’épisode 13 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé mardi 9 octobre à 18h20 sur TFX et MYTF1.