10 couples parfaits - Episode 14 du 10 octobre 2018

Depuis leur retour de leur date de 24 heures, Nicolas se montre distant avec Noée et n’assume pas sa relation après qu’ils aient passé la nuit ensemble. Et ça, Noée le vit mal, d’autant plus que Daisy pense que Nicolas est son match parfait et elle commence à se rapprocher de lui. Elsa Fayer organise un date challenge. Les garçons doivent retrouver à quelles filles correspondent les anecdotes dîtes en vidéo par les meilleures amies de chacune. Illan, Lorenzo et Tony sont les trois vainqueurs de l’épreuve et choisissent la fille avec qui ils veulent partir en date. Tony choisit Mélanie pour passer du temps avec elle après que Jonathan se soit fait recaler par la tornade blonde. Jessica part avec Lorenzo et Illan décide de partir avec Mia en pensant que c’est son match. Nos trois couples s’en vont faire du parachute ascensionnel, activité parfaite pour échanger un premier baiser pour deux candidats… Replay de l’épisode 14 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé mercredi 10 octobre à 18h20 sur TFX et MYTF1.