10 couples parfaits - Episode 15 du 11 octobre 2018

Au retour de leur date, Tony et Mélanie annoncent aux autres candidats qu’ils sont ensemble. Si toute la villa se réjouit, ce n’est pas le cas pour Jonathan qui fait comme si de rien n’était. Mais Tony veut mettre les choses au clair avec lui après que Mélanie lui ai dit que Jonathan l’avait taclé dans son dos. Le ton monte entre les deux hommes. Jessica et Lorenzo sont sélectionnés pour faire un tour dans la Love machine et tester leur compatibilité. Malheureusement ils ne sont pas match parfait. Noée quant à elle souhaite trouver sa moitié et décide de passer en mode séduction, mais Nicolas n’apprécie pas son comportement et songe à prendre une décision radicale. Replay de l’épisode 15 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé jeudi 11 octobre à 18h20 sur TFX et MYTF1.