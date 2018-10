10 couples parfaits - Episode 16 du 12 octobre 2018

En l’absence d’Hilona, Illan souhaite rigoler et commence à draguer Noée. Mais lorsque Hilona débarque dans la pièce, rien ne l’arrête et il continue son jeu. La jeune femme préfère quitter la pièce avant de s’énerver et règles ses comptes après avec lui, mais ça ne passe pas « J’ai envie de te gifler ! ». C’est la troisième cérémonie, et les filles choisissent les garçons avec qui elles sont matchs parfaits. Nicolas en profite pour lancer ouvertement un pique à Noée en insinuant que c’est une fille facile. Mal à l’aise, elle laisse tomber l’amour et se focalise sur le jeu et est bien décidée à trouver son match parfait et à oublier Nicolas. Les affinités laissent donc place aux stratégies et les candidats sont prêts à tout pour avoir la plus de lumière éclairée ce soir. Feront-ils mieux qu’à la précédente cérémonie ? La réponse dans le replay de l’épisode 16 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé vendredi 12 octobre à 18h20 sur TFX et MYTF1.