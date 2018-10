10 couples parfaits - Episode 17 du 15 octobre 2018

Après une cérémonie désastreuse où seulement trois faisceaux lumineux se sont allumés : les candidats ne sont pas en grande forme pour démarrer la journée. Heureusement il y en a une qui se réveille plutôt de bonne humeur, c’est Hilona qui fête son anniversaire aujourd’hui. Seulement, elle et son petit ami Illan ne se parle plus. Mia l’amie de Hilona dans l’aventure, ne manque pas de réveiller Illan pour lui rappeler de mettre ses rancœurs de côté et faire passer un bon moment à sa petite amie. Plus tard dans la journée, une embrouille éclate entre Inès et Mélanie. Inès reproche à la tornade blonde de « faire trop la meuf ». Enfin, rien ne va plus entre Noée et Nico qui décident de mettre un terme à leur début de relation. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 diffusé sur TFX.