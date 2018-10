10 couples parfaits - Episode 18 du 16 octobre 2018

Illan organise une soirée à l’extérieur pour l’anniversaire de sa petite amie Hilona. L’occasion pour Tony de mettre les choses au clair concernant sa relation avec Mélanie suite à la dispute violente qui a éclaté le matin même entre la jolie blonde et Inès. Nicolas est bien décidé à se rapprocher de Daisie depuis qu’il a pris ses distances avec Noée. Au petit matin, Jessica découvre Mia et Selim dans le même lit, ce qui fait péter les plombs à Marilou qui n’a pas eu de couette pour dormir. Une énorme dispute éclate entre les deux jeunes femmes « jamais je ne me permettrais de faire des choses comme ça » confie Marilou très énervée. Enfin, Elsa attend les candidats sur la plage pour le nouveau date challenge. Suite à leur comportement, Ines et Mélanie sont disqualifiées. L’épreuve se déroule avec beaucoup de difficultés et une dispute éclate entre Selim et Illan. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 diffusé sur TFX.