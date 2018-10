10 couples parfaits - Episode 19 du 17 octobre 2018

Fin de l’épreuve du date challenge, Stella part à l’hôpital accompagnée de Jeremy et Illan et Selim sont en guerre. Selim ne comprend pas que Hilona défende son copain Illan et décide de lui « lâcher une bombe ». Illan serait officieusement « en couple » avec Célia en même temps qu’elle. Hilona sort de ses gonds et une dispute éclate entre les deux brunes. Célia reste camper sur ses positions « Illan n’a jamais dit ça ». Par la suite, Hilona effondrée, décide de quitter Illan. Enfin, Stella et Jeremy partent en love machine, reste à savoir si les « tourtereaux » sont compatibles. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 diffusé sur TFX.