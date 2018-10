10 couples parfaits - Episode 20 du 18 octobre 2018

« Hallelujah » Stella et Jeremy sont match parfait, les couples vont enfin pouvoir avancer dans le jeu ! « J’espère que vous tomberez amoureux bientôt » s’exclame Elsa. Jeremy et Stella partent en lune de miel, Noée perd son pilier de l’aventure « j’ai l’impression que je vais me retrouver seule » confie-t-elle. Au petit matin, Hilona, déterminée à trouver son match décide de discuter avec Sergio en couple avec Marilou mais qui n’est pas son match parfait. En apprenant cela, Marilou perd le contrôle et s’enferme dans la salle de bain. Elle en a marre des provocations d’Hilona à son égard depuis que cette dernière est célibataire. Par la suite, Sergio réussi à rassurer sa petite amie. Pendant ce temps, Tony joue avec Mélanie qui ne comprend plus trop ce qui lui arrive, elle le qualifie de « drôle d’ex ». Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 diffusé sur TFX.