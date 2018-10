10 couples parfaits - Episode 22 du 22 octobre 2018

Au petit matin dans l’épisode 22 de 10 Couples Parfaits, Hilona et Mélanie décident d’organiser un speed-dating, un moyen de rapprocher les candidats « c’est une super idée, on ne se parle pas tous, il y a des clans qui se sont formés » confie Jonathan. Un moyen facile pour Illan de rendre jalouse Hilona en discutant plus longtemps avec Noée. Par la suite, Elsa rend visite aux garçons pour qu’ils décident qui envoyer en date privée. Par la même occasion, Elsa demande à Illan pourquoi il n’est plus avec Hilona, pour lui tout est de la faute de Selim « quand tu confies des choses à quelqu’un il n’est pas sensé répéter » s’exclame Illan. Le ton monte entre les deux coqs de la maison et Illan en profite pour lâcher lui aussi une bombe à Selim qui risquerait de mettre fin à son idylle avec Mia. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.