10 couples parfaits - Episode 23 du 23 octobre 2018

Dans l’épisode 23 de 10 Couples Parfaits, Mia et Selim sont irréconciliables. En effet, Selim est toujours furieux de l’attitude de Mia face aux propos d’Illan. Mais Mia reste campée sur ses positions et ne comprend pas non plus le comportement de Sélim, cela s’annonce compliqué. De son côté Illan sort le grand jeu à Noée, il lui prépare à manger et lui offre des fleurs. La célibataire blonde est sur le point de craquer. Finalement, plus tard dans la soirée, Sélim et Mia décident de faire la paix. Mais plus encore, ils se font un bisou pour concrétiser leur relation. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.