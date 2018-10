10 couples parfaits - Episode 25 du 25 octobre 2018

Dans l’épisode 25 de 10 Couples parfaits, Hilona et Sergio testent la Love Machine. Marilou espère de tout cœur que les deux candidats ne sont pas match, car si c’est le cas Hilona et Sergio partiront en lune de miel et Marilou sera séparée de son petit ami. Après avoir était stoppé par Noée, Illan jette son dévolu sur Inès, « la femme la plus mature de la villa ». Ce comportement énerve à nouveau Hilona, qui semble avoir encore des sentiments pour le jeune homme. Enfin, Mélanie et Tom partent en date, Tom est ravie et Mélanie se sert de ce premier rendez-vous pour attirer l’attention de Tony son ex dans la villa. Retrouvez du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.