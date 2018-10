10 couples parfaits - Episode 27 du 29 octobre 2018

Dans l’épisode 27 de 10 Couples Parfaits, Illan comme toujours s’amuse à rendre jalouse Hilona en « utilisant » Célia, seul problème, Hilona est blessée et en a marre de l’attitude de son ex petit ami à son égard. Petit retournement de situation du coté de Nicolas, qui décide enfin d’avouer à Noée qui veut se mettre en couple avec. Et pour cela, il officialise avec un bisou. Noée est aux anges, elle était persuadée que leur histoire n’était pas finie. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.