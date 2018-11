10 couples parfaits - Episode 30 du 1 novembre 2018

Dans l’épisode 30 de 10 Couples Parfaits, Jessica et Selim partent en Love Machine car ils sont persuadés d’être match parfait. Malheureusement, ce n’est pas le cas et ce nouvel échec met un coup de massue à tous les candidats. Au petit matin, Illan décide une énième fois d’embêter Hilona qui sait que son histoire avec Illan ne sera jamais finit. De son côté, Jonathan ne sait plus où il en est, il éprouve une attirance pour la jolie Daisie. Seul problème, elle n’est pas vraiment du même avis et sa réaction le confirme. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.