10 couples parfaits - Episode 33 du 6 novembre 2018

Dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits, Sergio et Mia partent en date de 24 heures car ils sont persuadés d’être match parfait. Marilou la petite amie de Sergio est un peu réticente à l’idée mais ne peut pas s’y opposer. Les habitants de la villa font une soirée karaoké, Lorenzo en profite pour mettre les choses au clair avec son ex Jessica. Seul problème, la jeune femme n’est toujours pas très réceptive à ses avances « ce n’est pas quelqu’un qui est fait pour moi » confie-t-elle. Nouveau date challenge pour les célibataires et cela va se jouer avec de la nourriture, les filles sont catégoriques « je suis trop compliqué en nourriture, je n’y arriverai pas ». Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.