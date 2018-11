10 couples parfaits - Episode 34 du 7 novembre 2018

Dans l’épisode 34 de 10 Couples Parfaits, Celia et Noée ont gagné le date challenge. Célia décide de partir en date avec Tony et Noée avec Lorenzo. Célia avoue à Tony qu’elle apprécie beaucoup Illan. De leur côté Lorenzo et Noée sont persuadés d’être match, ils veulent se tester en love machine. Lorenzo a un petit faible pour Noée « si Nicolas n’était pas là ça aurait été plus simple pour moi » confie-t-il. Soirée à la villa, Tony décide de dire à Illan ce que ressent Célia pour lui. Le jeune homme a l’air plutôt réceptif au compliment, va-t-il rester avec Hilona ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.