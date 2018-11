10 couples parfaits - Episode 35 du 8 novembre 2018

Dans l’épisode 35 de 10 Couples Parfaits, Illan continue à jouer avec les nerfs de sa copine, Hilona. Depuis que Célia son ex lui a avoué qu’il était son coup de cœur il n’a que ça en tête. Pour pouvoir profiter des sentiments des deux jeunes femmes, ils jouent avec les deux. C’est le soir de la Love Machine, les célibataires ont décidé d’envoyer Noée et Lorenzo. Vont-ils être le troisième couple identifié et s’envoler en lune de miel ? ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.