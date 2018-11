10 couples parfaits - Episode 36 du 9 novembre 2018

Dans l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits, Illan continue son petit jeu avec Célia. Hilona sa copine, commence vraiment à « partir en vrille », va-t-elle continuer sa relation avec Illan ? De son côté, Nicolas est au plus mal depuis que Noée sa copine est partie en lune de Miel avec Lorenzo . Ses amis de l’aventure décident de lui remonter le moral, « la brigade anti-dépression » passe à l’attaque. Enfin, 7ème cérémonie et plus que 3 semaines de jeux, combien de matchs parfaits trouvés ? Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.