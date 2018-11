10 couples parfaits - Episode 37 du 12 novembre 2018

Dans l’épisode 37 de 10 Couples Parfaits, Jonathan continue de draguer Daisie mais, en vain… La jeune femme n’est pas prête de céder. Au même moment, Illan décide de prendre à part Célia. La jeune femme le suit et ne comprend pas très bien ce que son coup de cœur lui veut. Illan se lance dans une déclaration d’amour, embrasse Célia et lui promet qu’il quittera Hilona au plus vite. Célia vient d’avoir ce qu’elle attend depuis le début de l’aventure : le cœur d’ Illan. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.