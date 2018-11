10 couples parfaits - Episode 38 du 13 novembre 2018

Dans l’épisode 38 de 10 Couples Parfaits, au petit matin, Illan se réveille dans le lit d’Hilona et part embrasser en cachette Célia. Hilona ne supporte pas la jeune femme depuis le début de l’aventure, elle commence à se douter de quelque chose, mais éperdument amoureuse d’Illan, il arrive à lui retourner le cerveau. Pour calmer les tensions dans la villa, une soirée « Miss et Mister » est organisée. Tout le monde joue le jeu et en particulier Marilou qui fait fondre tous les garçons. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.