10 couples parfaits - Episode 39 du 14 novembre 2018

Dans l’épisode 39 de 10 Couples Parfaits, les gagnants du date Challenge Tom et Nicolas ont choisi respectivement Mia et Jessica pour partir en date. Seul problème, les habitants ne comprennent pas le choix de Tom. Pour Mélanie, Tom a choisi Mia car il apprécie la jeune femme et non pour le jeu. A son retour, une dispute éclate entre Tom et tous les autres habitants. Jessica essaie d’apaiser les tensions mais Mélanie ne décolère pas. Les deux jeunes femmes haussent le ton. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.